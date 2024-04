Turners De Munck en Schmidt op finalekoers bij EK, ploeg wacht af

Turners Loran de Munck en Casimir Schmidt liggen na de eerste van in totaal drie subdivisies op koers voor individuele finaleplaatsen bij de EK in het Italiaanse Rimini.

De Munck turnde op voltige een sterke oefening die werd beloond met 15,000 punten. Daarmee gaat hij voorlopig aan de leiding in het klassement. De 24-jarige De Munck stond de afgelopen twee EK’s al in de finale op voltige.

Schmidt gaat voorlopig aan de leiding in het klassement op sprong. De 28-jarige Schmidt kwam op dat onderdeel tot een gemiddelde van 14,566 punten.

De Nederlandse ploeg, die verder bestond uit Amine Abaidi, Rick Jacobs en Jermain Grünberg, moet afwachten of hun teamtotaal van 242,462 punten voldoende is voor een plaats in de teamfinale. Een plek bij de beste acht levert een startbewijs voor de finale op. Voorlopig staat Oranje eerste.

Martijn de Veer kwam individueel in actie en turnde sterk op rek (13,600) en vloer (13,333).

De kwalificatiewedstrijd in de meerkamp van woensdag geldt bij de EK direct als finale. Schmidt was met 81,333 punten de beste Nederlandse meerkamper.

Pas aan het einde van de wedstrijddag, omstreeks 20.45 uur Nederlandse tijd, is duidelijk wat de prestaties van de Nederlandse turners waard zijn.