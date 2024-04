Skibond ‘verguld’ met comeback skilegende Hirscher voor Nederland

De kleine skinatie Nederland verwelkomt met Marcel Hirscher een van de beste skiërs aller tijden. De Nederlands Ski Vereniging (NSkiV) bevestigt dat de 35-jarige Hirscher vanaf volgend seizoen onder de Nederlandse vlag wedstrijden zal skiën. Hij maakt gebruik van zijn dubbele paspoort. Eerder gaf de Oostenrijkse skibond al goedkeuring voor de verandering van nationaliteit.

Hirscher stopte in 2019 na een indrukwekkende carrière. Hij won voor Oostenrijk acht keer de algemene wereldbeker en behaalde 67 overwinningen in wereldbekerwedstrijden. Hij bezit ook zeven wereldtitels en twee olympische gouden medailles. De specialist op de slalom heeft een Nederlandse moeder en op grond daarvan ook de Nederlandse nationaliteit.

“Wij zijn verguld met de keuze van Marcel en hopen dat dit van grote waarde zal zijn voor niet alleen het skiën, maar alle sneeuwsporten die onder de Nederlandse Ski Vereniging vallen”, liet technisch directeur Wopke de Vegt weten in een persmededeling van de NSkiV.

“Ik wil vooral graag de mogelijkheid hebben om weer aan wedstrijden mee te doen, gewoon omdat ik het leuk vind”, meldde Hirscher in het persbericht. “Ik heb een uitstekende verstandhouding met de Oostenrijkse bond en ben die dankbaar voor alles wat we hebben bereikt. Dit nieuwe project is het beste te realiseren als Nederlander.”