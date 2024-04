Daleman (17) en Van Oorschot (20) nieuw in shorttrackselectie

Diede van Oorschot en Angel Daleman maken vanaf komend seizoen deel uit van de nationale shorttrackselectie. Voor Sven Roes is na twee jaar blessureleed juist geen plaats meer. De 24-jarige Roes vindt dat “oneerlijk”, schrijft hij op Instagram. “Maar topsport is hard en dat blijkt.”

De 17-jarige Daleman geldt zowel op het gebied van shorttracken als langebaanschaatsen als groot talent. “Het liefst gaat ze, net als Jorien ter Mors in het verleden, voor goud op beide disciplines”, stelt schaatsbond KNSB in een persbericht. Op juniorenniveau pakte Daleman zowel in het schaatsen als shorttracken al WK-medailles.

Net als Daleman maakt Van Oorschot vanaf een regionaal talententeam de stap naar de nationale selectie. De 20-jarige Van Oorschot won begin dit jaar op de EK in Gdansk met de Oranjevrouwen al goud op de aflossing. In oktober maakte ze haar debuut in een wereldbekerwedstrijd op het hoogste niveau.