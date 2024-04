Nederlandse judoka’s komen niet in buurt van medaille op EK

De Nederlandse judoka’s zijn op de eerste dag van de EK in Zagreb niet in de buurt van een medaille gekomen. Pleuni Cornelisse werd in de achtste finales van de klasse tot 57 kilogram uitgeschakeld. Julie Beurskens (-57 kilogram) en Naomi Krevel (-52 kilogram) sneuvelden in de tweede ronde.

Cornelissen was vrijgeloot voor de eerste ronde en versloeg vervolgens Muna Dahouk uit Syrië (ippon). In de achtste finale verloor ze van de Duitse Seija Ballhaus (shido). Beurskens won van Anastasia Tsjyzjevska uit Oekraïne maar moest vervolgens haar meerdere erkennen in de Duitse Pauline Starke (ippon).

Van Krevel werd na een overwinning op de Belgische Amber Ryheul (waza-ari) uitgeschakeld door de Spaanse Ariane Toro (waza-ari).

Tornike Tsjakadoea zou Nederland donderdag vertegenwoordigen in de klasse tot 60 kilogram, maar hij bleek woensdag bij de weging te zwaar.