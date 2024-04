Tennisser Griekspoor bereikt derde ronde masterstoernooi Madrid

Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het masterstoernooi in Madrid. Nederlands beste tennisser rekende op het Spaanse gravel in drie sets af met de Japanner Taro Daniel: 4-6 6-3 6-4.

Griekspoor gold als de nummer 25 van de wereld vooraf als favoriet in de partij, maar de Japanse nummer 85 van de wereld maakte het hem knap lastig. Daniel won de eerste set. In de tweede set kreeg Griekspoor de overhand. Hij sloeg elf aces en maakte veel meer winners dan zijn tegenstander. Zowel in het tweede als derde bedrijf volstond één break van Griekspoor om de set naar zich toe te trekken.

In de derde ronde stuit Griekspoor op de als 11e geplaatste Deen Holger Rune, die in de tweede ronde won van de Argentijn Mariano Navone.