Overdracht olympische vlam in Athene met zang van Nana Mouskouri

Griekenland heeft de olympische vlam overgedragen aan de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs. Dat gebeurde tijdens een plechtige ceremonie in het antieke, marmeren Stadion Panathinaiko in Athene, waar in 1896 de eerste moderne Spelen werden gehouden.

De 89-jarige zangeres Nana Mouskouri zong zowel het Franse als het Griekse volkslied voor een publiek van 20.000 mensen. De ceremonie was ook live op televisie te zien.

“Onze beste wensen voor een succesvolle organisatie van de 33e Olympische Spelen in Parijs”, zei voorzitter Spyros Kapralos van het Griekse olympisch comité tegen de voorzitter van het Franse organisatiecomité, Tony Estanguet.

De vlam werd op 16 april ontstoken in het oude Olympia op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Via een fakkeltocht door Griekenland arriveerde het vuur in Athene. Komende zaterdag gaat de vlam aan boord van een Frans schip in de Griekse havenstad Piraeus om vervolgens naar de Zuid-Franse stad Marseille te varen.

De aankomst van de vlam in Frankrijk staat gepland voor 8 mei. De Olympische Spelen van Parijs vinden plaats van 26 juli tot 11 augustus.