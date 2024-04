Tennisser Van de Zandschulp buigt voor Fransman Humbert in Madrid

Botic van de Zandschulp is niet verder gekomen dan de tweede ronde van het masterstoernooi in Madrid. De Nederlandse tennisser boog op het Spaanse gravel voor de Fransman Ugo Humbert, die beduidend beter was en won in twee sets: 6-3 6-3.

Van de Zandschulp zit niet in zijn beste periode. Door vroege uitschakelingen is hij op de wereldranglijst gezakt naar de 115e plek. De 28-jarige Veenendaler maakte eerder deze week bekend dat hij weer gaat samenwerken met zijn oude coach Peter Lucassen.

Van de Zandschulp ging tegen Humbert gelijk op in de eerste set tot 3-3. Daarna won de Franse nummer 14 van de wereld drie games op rij. In het tweede bedrijf liep Humbert dankzij twee breaks uit naar 5-2 en kon hij op eigen service de partij uitspelen. Juist op dat moment kende Van de Zandschulp een korte opleving en brak hij terug. In de volgende game gaf de Nederlander zijn opslagbeurt opnieuw weg en was de partij afgelopen.