Turner De Munck wint EK-zilver op voltige

Turner Loran de Munck (24) heeft bij de EK in het Italiaanse Rimini het zilver gegrepen op voltige. De Munck kwam in de finale tot 14,933 punten. Daarmee hoefde hij alleen de Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan (15,300) voor zich te dulden. Europees meerkampkampioen Marios Georgiou uit Cyprus pakte het brons (14,800).

Voor De Munck is het zijn tweede EK-medaille op voltige. In 2022 greep hij ook het zilver. Vorig jaar eindigde hij op de vierde plaats in de EK-finale. De Munck plaatste zich woensdag met 15,000 punten als derde voor de eindstrijd in Rimini.

“Deze voelt echt heel bijzonder”, zei De Munck. “Die van twee jaar geleden kwam heel onverwachts eigenlijk, toen was ik net nieuw in dit spelletje. Nu was het mijn derde EK-finale op rij. Ik wist dat het erin zat. Ik heb er hard voor getraind. Dat het er dan uitkomt, geeft extra voldoening. Ik denk daarom dat deze toch het vetst voelt.”

De Munck had eerder in de week tijdens de kwalificaties voor het eerst een score van 15,000 punten neergezet tijdens een groot internationaal toernooi. “Dat was al wel een ‘achievement'”, lachte hij. “Nu wilde ik het goed afmaken en een goed resultaat in de finale neerzetten. Ik had niet heel veel druk, ervaarde niet veel zenuwen. Tot het laatste moment, dan sta je wel even te bibberen.”

Voor De Munck geldt het EK-zilver bovendien als een bevestiging op weg naar de Olympische Spelen Parijs. “Er zat zelfs nog een foutje in mijn oefening. Dan nog 14,9 scoren is bizar eigenlijk. Kan je nagaan, als ik er wel goed doorheen was gekomen. Dan was het een 15 plus geweest. Dat is weer een heel mooi gegeven voor de Olympische Spelen.”

Voor McClenaghan is het zijn derde EK-goud op voltige. Hij won eerder al goud in 2023 en 2018.

Oleg Vernjajev uit Oekraïne, die zich als eerste voor de finale geplaatst had, kwam door een val niet verder dan 14,200 punten. Daarmee eindigde hij als zevende.