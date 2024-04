Wielerploeg SD Worx-Protime aast met Vollering op Vuelta-zege

Wielerploeg SD Worx-Protime gaat met Demi Vollering op jacht naar de eindoverwinning in de Vuelta España Femenina. De 27-jarige wielrenster krijgt in de Ronde van Spanje, die zondag van start gaat met een ploegentijdrit in Valencia, hulp van onder anderen Europees kampioene Mischa Bredewold.

Naast Vollering is de Zwitserse Marlen Reusser een kopvrouw in de ploeg. De ploeg start verder met de Italiaanse rensters Barbara Guarischi en Elena Cecchini, de Hongaarse Blanka Kata Vas en Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland.

“Het is een loodzware ronde”, geeft sportief manager Danny Stam aan. Met twee aankomsten bergop, twee aankomsten op steile klimmen en een ploegentijdrit is het een ronde waar de klimmers aan hun trekken komen, stelt de ploeg. “Zo’n zwaar parcours zie je nog wel eens in de Giro Donne, maar in de Tour de France Femmes hebben we dat nog niet gezien”, zegt Stam. “Op deze manier beginnen de Tour, Giro en Vuelta op de vrouwenkalender eenzelfde belangrijke plek in te nemen als bij de mannen.”

Volgens Stam heeft Vollering in de Ardennen-klassiekers aangetoond dat ze in topvorm is. “Na de ontknoping vorig jaar, waar Vollering het klassement verloor omdat de concurrentie een plasstop aangreep om in de aanval te gaan, zal Demi gebrand zijn om hier te presteren. Marlen komt terug in actie na haar zware valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Het is even afwachten hoe zij ervoor staat. Bredewold en Vas starten in een vrije rol, waarin ze op zoek kunnen gaan naar een ritsucces.”