McNulty wint tijdrit in Ronde van Romandië, Ayuso nieuwe leider

De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De renner van UAE Team Emirates was de snelste in een individuele tijdrit over 15,5 kilometer met start en finish in Oron.

McNulty profiteerde van droge omstandigheden. De meeste klassementsrenners werkten hun tijdrit af in de regen.

De Spanjaard Juan Ayuso, ploeggenoot van McNulty, reed de vierde tijd en nam de leiderstrui over van de Belg Thibau Nys, die niet verder kwam dan de 71e plek.

Beste Nederlander in de tijdrit was Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), die de elfde tijd neerzette.