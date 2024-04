Basketballers Minnesota winnen ook derde keer van Phoenix Suns

Aan de hand van Anthony Edwards hebben de basketballers van Minnesota Timberwolves ook de derde wedstrijd van de Phoenix Suns gewonnen. In Phoenix waren de Wolves met 126-109 te sterk en komen zo op een 3-0-voorsprong in de eerste ronde van de play-offs in de Western Conference.

Edwards zorgde voor 36 punten. Rudy Gobert voegde daar 19 punten aan toe en Karl-Anthony Towns was goed voor 18 punten. Bij de Suns maakte Bradley Beal 28 punten.

Geen enkel team in de geschiedenis van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is erin geslaagd terug te komen van een 3-0-achterstand. De Timberwolves willen de reeks beslissen in de vierde wedstrijd zondag in Phoenix.

Dallas Mavericks kwam op een 2-1-voorsprong tegen Los Angeles Clippers. In eigen huis wonnen de Mavericks het derde duel met 101-90. Luka Doncic maakte 22 punten. Kyrie Irving maakte 19 van zijn 21 punten in het laatste kwart.

Tyrese Haliburton bezorgde Indiana Pacers in de verlenging de winst op de Milwaukee Bucks: 121-118. De Pacers zijn door die zege op een 2-1-voorsprong gekomen in de play-offs in de Eastern Conference.