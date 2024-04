Nadal enthousiast over mogelijke dubbel met Alcaraz op Spelen

Rafael Nadal is enthousiast over een dubbel met landgenoot Carlos Alcaraz voor de Olympische Spelen. De 22-voudig grandslamwinnaar hoopt dat ze in de aanloop naar Parijs op enkele tennistoernooien samen kunnen dubbelen.

Alcaraz, de huidige nummer 3 van de wereldranglijst, had eerder al laten weten dat hij graag naast zijn 37-jarige idool wil spelen in Parijs. Op het masterstoernooi in Madrid liet de 20-jarige tennisser weten een beetje zenuwachtig te zijn om het gesprek hierover aan te gaan.

“Carlos hoeft me niets te vragen. Als alles goed gaat, spelen we”, reageerde Nadal in de podcast IGUALES. “Het is ook heel spannend voor mij. En als ik het niet verkeerd heb begrepen, ook voor hem. Als we beiden fit zijn, waarom niet. We kunnen een mooi team vormen. Het zou goed zijn voor ons en voor het Spaanse team.”

Nadal won op de Spelen van 2008 goud in het enkelspel en in 2016 goud in het dubbelspel. Alcaraz maakt zijn debuut op de Spelen. Het olympisch tennistoernooi vindt plaats op Roland Garros, waar Nadal veertien keer het grandslamtoernooi won.