Lidl-Trek wint ondanks val Van Dijk ploegentijdrit Vuelta

Wielerploeg Lidl-Trek heeft de eerste etappe van de Vuelta d’Espana voor vrouwen gewonnen. Het was een ploegentijdrit over 16 kilometer in en rond Valencia. Lidl-Trek was duidelijk sneller dan de concurrenten tot Ellen van Dijk in de laatste bocht voor de finish onderuit ging. Het verstoorde het tempo, maar de ploeg hield Visma – Lease a Bike net achter zich. Het verschil was minder dan een seconde. De ploeg SD Worx- Protime werd derde.

Nog niet duidelijk is of Van Dijk een blessure heeft overgehouden aan haar val. Haar Italiaanse ploeggenote Gaia Realini kreeg de eerste leiderstrui.

Maandag volgt een rit vanuit Buñol met onderweg één lastig klimmetje en een dalende lijn naar finishplaats Moncófar. De afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje voor vrouwen werden gewonnen door Annemiek van Vleuten, die haar loopbaan afgelopen jaar beëindigde.