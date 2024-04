Eindzege Romandië voor Rodríguez, slotrit voor Godon

De Spanjaard Carlos Rodríguez heeft de Ronde van Romandië gewonnen. De slotrit, met start en finish in Vernier, was een prooi voor de Fransman Dorian Godon. Het was de tweede ritzege in Romandië voor de renner van Decathlon-AG2R.

Godon begon zijn sprint vroeg en bereikte onbedreigd de finish. De Italiaan Simone Consonni werd tweede, gevolgd door de Nieuw-Zeelander Dion Smith op de derde plaats. De Nederlander Tim van Dijke kwam als vierde over de finish.

De leiderstrui van Rodríguez (Ineos Grenadiers) kwam in de relatief vlakke rit niet in gevaar.