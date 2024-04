Wielrenster Van Dijk naar ziekenhuis na val in Vuelta

Ellen van Dijk is na haar val in de ploegentijdrit van de Ronde van Spanje naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Dat meldt haar ploeg Lidl-Trek, die de eerste etappe van de Vuelta ondanks de val van Van Dijk en haar Britse ploeggenote Elynor Bäckstedt won. Beide rensters gingen in de laatste bocht voor de finish onderuit.

“Ellen heeft een wond op haar kin die gehecht moet worden en ook verwondingen aan haar rechterschouder en linkerknie”, meldt Lidl-Trek op X. “Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht voor controle en om breuken uit te sluiten. Gelukkig zijn er geen tekenen van een hersenschudding.”