Atlete Bol opent outdoorseizoen met sprintrecords op Curaçao

Femke Bol is haar outdoorseizoen begonnen met twee persoonlijke records op sprintafstanden. De Amersfoortse atlete liep tijdens het Curaçao SprintfFest 11,47 seconden op de 100 meter en 17,10 op de incourante 150 meter. Zo snel was de wereldkampioene op de 400 meter horden niet eerder geweest.

Lieke Klaver was op beide afstanden sneller. De Enkhuizense klokte een persoonlijk record van 11,33 op de 100 meter en noteerde 16,96 op de 150 meter. Klaver won ook die laatste afstand. Bol werd derde.

Churandy Martina liep voor het eerst in negentien jaar een wedstrijd op het eiland waar hij vandaan komt. De 39-jarige sprintveteraan eindigde op de 100 meter als vierde in 10,36. Hensley Paulina, ook van Curaçao, won in 10,25. Martina hoopt nog altijd op een zesde deelname aan de Olympische Spelen. Hij moet dan plekje in de Nederlandse estafetteploeg op de 4×100 meter zien te bemachtigen.

Taymir Burnet was de snelste bij de mannen op de 150 meter in 15,28. Hij liep de tweede tijd ooit. Martina zette in 2015 een tijd van 15,21 neer op deze af en toe gelopen sprintafstand.

Liemarvin Bonevacia eindigde op de 400 meter als tweede in 45,21, iets boven de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs (45,00). De Oekraïense atleet Oleksandr Pojorilko won in 44,94. Cathelijn Peeters zegevierde op de 400 meter in een persoonlijk record van 51,08. Ze bleef net boven de olympische limiet van 50,95.

Een grote groep Nederlandse atleten bereidt zich op het Caribische eiland voor op de World Relays komend weekeinde op de Bahama’s. Daar moeten olympische startbewijzen worden behaald door de estafetteploegen.