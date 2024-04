Nadal overleeft lange driesetter en haalt vierde ronde in Madrid

Rafael Nadal heeft de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi in Madrid. De 37-jarige Spanjaard versloeg na ruim drie uur in de derde ronde op het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad Pedro Cachin uit Argentinië: 6-1 6-7 (5) 6-3.

In de achtste finales neemt de vijfvoudig winnaar van het toernooi van Madrid het op tegen de Tsjech Jiri Lehecka. Die versloeg in twee sets de Braziliaan Thiago Monteiro, die eerder Stefanos Tsitsipas had uitgeschakeld (6-4 7-6 (7)).

Nadal leek met zijn zege in de tweede ronde tegen Alex de Minaur eerder in Madrid eindelijk verlost van zijn blessures. Het was vooral een heupprobleem dat hem lang van de tennisbaan hield. Nadat hij in Barcelona nog had verloren van de Australiër, won hij de partij nu overtuigend.

Tegen Cachin, de nummer 91 van de wereldranglijst, begon Nadal sterk en won meteen de opslagbeurt van de Argentijn. Met een tweede en derde break pakte hij de set met 6-1.

Daarna kwam er echter een ander spelbeeld. Cachin won in de eerste game van de tweede set de opslagbeurt van de Spanjaard en deed dat later nog eens. Nadal pakte een break terug en Cachin kon zijn setpoints daarna niet verzilveren waardoor Nadal terugkwam tot 5-5. Ook een tweede keer lukte het de 29-jarige Argentijn niet om de set uit te serveren, maar in de tiebreak sloeg hij alsnog toe.

In de derde set nam Nadal een 2-0-voorsprong en repareerde ook een gameverlies op eigen service met een tweede break. Op 5-3 benutte hij meteen een matchpoint.

“Er waren goede momenten en minder goede”, zei Nadal in het interview op de baan. “Ik heb er nu van genoten, maar laten we afwachten hoe ik morgen wakker word.”