Tennisster Swiatek gunt Sorribes Tormo één game in Madrid

Tennisster Iga Swiatek heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het graveltoernooi in Madrid. De Poolse nummer 1 van de wereld gunde haar Spaanse tegenstander Sara Sorribes Tormo slechts één game in de eenzijdige partij, die Swiatek won in twee sets: 6-1 6-0.

Swiatek won het toernooi in Madrid nog nooit. Ze haalde vorig jaar wel de finale, maar verloor die van Aryna Sabalenka uit Belarus. Ze treft in de kwartfinales de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, de nummer 14 van de wereld.

De Amerikaanse Coco Gauff redde het niet tegen Madison Keys. De nummer 3 van de wereld verloor in drie sets van haar landgenote: 6-7 (4) 6-4 4-6.

De 20-jarige Gauff had in de tweede ronde de Nederlandse Arantxa Rus nog met 6-0 6-0 verslagen. Keys, de mondiale nummer 20, treft in de kwartfinales Ons Jabeur uit Tunesië. Jabeur won het toernooi in 2022.