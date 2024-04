Pieterse verdedigt titel bij EK mountainbike in Roemenië

Puck Pieterse verdedigt haar Europese titel bij de EK mountainbike, van 8 tot en met 12 mei in Cheile Gradistei in Roemenië. Bondscoach Gerben de Knegt heeft naast de titelverdedigster bij de elite-vrouwen ook Anne Terpstra en Anne Tauber geselecteerd. Er doen geen elite-mannen mee.

De Roemeense locatie is nieuw. “Het lijkt een parcours waarop we mooie kampioenschappen kunnen verwachten met het nodige hoogteverschil, want dit EK wordt op een skihelling verreden”, zegt De Knegt. De bondscoach verwacht titel- en medaillekansen bij de elite-vrouwen en denkt ook bij de beloften bij de mannen en vrouwen voor een hoge klassering mee te kunnen spelen.

“We hebben met Pieterse, Tauber en Terpstra drie rensters die zowel al topklasseringen hebben weten te realiseren op eerdere kampioenschappen, maar Anne en Anne hebben dit seizoen op de mountainbike ook al sterke resultaten weten te behalen”, kijkt De Knegt vooruit. “Puck komt dit weekeinde in Eupen voor het eerst weer in actie op de MTB, maar die verwacht ik ook vooraan op dit EK.”

Pieterse veroverde vorig jaar op overtuigende wijze de Europese titel in het mountainbiken. Ze won de cross-country-wedstrijd, die plaatsvond in de Poolse stad Krynica-Zdroj als onderdeel van de Europese Spelen.