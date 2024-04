Van Poppel moet Bora-hansgrohe aan sprintsucces in Giro helpen

Danny van Poppel moet wielerploeg Bora-hansgrohe aan sprintsucces in de Giro d’Italia helpen. De Nederlandse coureur krijgt de voorkeur boven Sam Welsford, de Australiër die na tegenvallende prestaties in de Ronde van Turkije niet is opgenomen in de ploeg.

Sportief directeur Enrico Gasparotto denkt dat Van Poppel maximaal acht kansen krijgt voor een sprintzege. “We zien dit jaar veel sprintopties”, laat hij weten op de site van zijn ploeg. “Soms is er nog een lastig klimmetje in de finale. Dat ligt Danny wel. En Ryan Mullen kan hem mooi helpen.”

Daniel Felipe Martínez is de kopman van Bora-Hansgroge in de Giro. De Colombiaanse klimmer gaat van start om in de top vijf te eindigen. Het is de bedoeling dat het Duitse klimtalent Florian Lipowitz hem in het hooggebergte assisteert.

Giovanni Aleotti, Patrick Gamper, Jonas Koch en Max Schachmann completeren de ploeg van Bora-hansgrohe voor de Ronde van Italië, die op 4 mei in Turijn van start gaat.