Alaphilippe debuteert bij Soudal Quick-Step in Giro

Julian Alaphilippe maakt dit jaar zijn debuut in de Giro d’Italia. De ervaren Fransman, tweevoudig wereldkampioen op de weg, is opgenomen in de selectie van de Belgische wielerploeg Soudal Quick-Step. Van Alaphilippe (31) en de Belgische sprinter Tim Merlier wordt verwacht dat ze zich in de strijd om de etappezeges kunnen mengen, meldt de ploeg in een begeleidend persbericht.

“We hebben een goede ploeg voor de eerste grote ronde van het seizoen, met renners die in de sprints, in de heuvelachtige etappes, maar ook in de bergen iets kunnen betekenen”, zegt ploegleider Davide Bramati. “Het zal niet makkelijk zijn, maar hopelijk levert het mooie resultaten op.”

Merlier is met zeven overwinningen de succesvolste renner van dit voorjaar, een positie die hij deelt met onder anderen de Deen Mads Pedersen en de Sloveen Tadej Pogacar. De ploeg voor de Giro bestaat verder uit de Tsjechen Josef Cerny en Jan Hirt, de Amerikaan Luke Lamperti en de Belgen Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.