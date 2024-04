Roeblev houdt Griekspoor uit kwartfinales tennistoernooi Madrid

Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het masterstoernooi van Madrid. De Rus Andrej Roeblev, de nummer 8 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de beste Nederlandse tennisser: 6-2 6-4.

Roeblev zette meteen veel druk op Griekspoor die na een eerste breakpoint zijn eerste opslagbeurt meteen moest inleveren (2-0). Bij 5-2 kreeg de Rus opnieuw drie breakpoints. Door de tweede te benutten pakte hij de eerste set. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar bij 5-4 op de opslag van de Nederlander benutte Roeblev zijn eerste wedstrijdpunt.

In de kwartfinales speelt Roeblev tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Duitser Jan-Lennard Struff.