Alcaraz en Sinner bereiken in drie sets kwartfinales Madrid

Een finale tussen tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz blijft bij het masterstoernooi van Madrid nog altijd mogelijk. De nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst hadden het in de achtste finales allebei lastig, maar wonnen wel.

De Italiaan Sinner stond de openingsset af aan de Rus Karen Chatsjanov: 5-7 6-3 6-3. De Spanjaard Alcaraz, die het toernooi de laatste twee jaar won, verloor tegen de Duitser Jan-Lennard Struff de tweede set en had in de derde set een tiebreak nodig: 6-3 6-7 (5) 7-6 (4).

Alcaraz, die speelde met een ingepakte rechteronderarm, neemt het in de kwartfinales op tegen Andrej Roeblev. De Rus schakelde de Nederlander Tallon Griekspoor in twee sets uit. Sinner treft de Canadees Felix Auger-Aliassime of de als vijfde geplaatste Noor Casper Ruud.