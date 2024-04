Girmay kopman Intermarché in Giro, debuut Van Sintmaartensdijk

Biniam Girmay is de kopman van Intermarché-Wanty in de komende Ronde van Italië. De 24-jarige Eritreeër rijdt zijn tweede Giro. In 2022 nam hij voor het eerst deel en won toen de tiende rit naar Jesi.

Het team van Intermarché-Wanty voor de Giro bestaat verder uit de Belg Dries De Pooter, de Fransmannen Lilian Calmejane en Adrien Petit, de Italiaan Kevin Colleoni, de Est Madis Mikhels, de Nieuw-Zeelander Dion Smith en de Nederlander Roel van Sintmaartensdijk. Sprinter Gerben Thijssen moest zich afmelden met een enkelblessure. De Italiaan Simone Petilli is niet hersteld van zijn val in de Ronde van Catalonië.

“We gaan naar de Ronde van Italië met de ambitie om een ritzege te behalen”, aldus ploegleider Aike Visbeek. “Met Girmay mikken we op overwinningen in de etappes op maat van sprinters. Ik denk vooral aan de kansen in het begin van de Giro, omdat deze een heuvelachtig profiel hebben en dan onze sterkte naar boven komt. Maar ook in de vlakke ritten voor pure sprinters is hij niet kansloos, zoals hij eerder dit seizoen in Australië en Tirreno-Adriatico heeft laten zien.”

De 22-jarige Van Sintmaartensdijk is een van de vier renners bij Intermarché die debuteert in een grote ronde. “Ze kunnen zonder druk een wedstrijd van drie weken ontdekken”, aldus Visbeek.