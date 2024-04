Basketballers Lakers stranden in eerste ronde play-offs NBA

De play-offs in de NBA zijn voorbij voor de basketballers van Los Angeles Lakers. Titelverdediger Denver Nuggets, met Jamal Murray als uitblinker, versloeg de ploeg van LeBron James met 108-106 en kwam daarmee op een in de best-of-seven-serie niet meer in te halen 4-1-voorsprong.

Voor de 39-jarige James, die bezig was aan zijn 21e seizoen in Amerikaanse profcompetitie en in Denver 30 punten maakte, was het pas de tweede keer dat hij in de eerste ronde van de play-offs werd uitgeschakeld.

Murray blonk uit bij Denver. Niet alleen was hij goed voor 32 punten, met nog vier seconden te gaan was hij ook verantwoordelijk voor de beslissende score.