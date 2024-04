O’Connor vol vertrouwen als kopman naar Giro d’Italia

Ben O’Connor vertrekt zaterdag als kopman van de Franse wielerploeg Decathlon – AG2R La Mondiale in de Giro d’Italia. De 28-jarige Australiër behaalde dit jaar twee tweede plaatsen en een vijfde plaats in de rittenkoersen die hij reed. In 2021 was O’Connor de nummer 4 van de Tour de France.

“De voorbereiding is voorspoedig verlopen. Mijn vijfde plaats in Tirreno-Adriatico laat zien dat ik daar met de besten mee kon”, zegt O’Connor in een persbericht van zijn team. In de minder aansprekende rittenkoersen UAE Tour en Ronde van de Alpen werd hij tweede, respectievelijk achter de Belg Lennert Van Eetvelt en de Spanjaard Juan Pedro López.

“Onze focus ligt op een goed klassement voor Ben”, zegt ploegleider Stéphane Goubert. Hij noemt de Fransman Aurélien Paret-Peintre als voornaamste helper. “Maar klimmers als Alex Baudin en Valentin Paret-Peintre moeten hem ook in het hooggebergte lang kunnen bijstaan.”

O’Connor won in 2020 al eens een rit in de Giro, net als Aurélien Paret-Peintre in 2023. Voor de Fransman Bastien Tronchon wordt het zijn eerste grote ronde. De Giro start zaterdag met een rit van Venaria Reale naar Turijn.