Iga Swiatek staat opnieuw in de halve eindstrijd van het graveltoernooi van Madrid. De als eerste geplaatste Poolse moest tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia de eerste set afstaan, maar won wel: 4-6 6-0 6-2.

Swiatek is op jacht naar haar eerste eindzege in Madrid. Vorig jaar verloor de 22-jarige tennisster in de finale van Aryna Sabalenka uit Belarus. Voor een plek in de finale speelt Swiatek tegen de Amerikaanse Madison Keys of de Tunesische Ons Jabeur.