Formule 1 nog zeker vijf jaar bij Viaplay

De races in de Formule 1 zijn in Nederland ook de komende vijf jaar te zien via Viaplay. De organisatie achter de belangrijkste klasse in de autosport en de Zweedse streamingdienst hebben de verlenging, die ook geldt voor Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland, bevestigd.

“Met Viaplay delen we een gezamenlijke visie om een uitzendervaring van wereldklasse te creëren die onze fans het drama en de spanning van Formule 1 brengt”, zegt Ian Holmes namens de Formule 1. “Dankzij deze toewijding hebben we de kijkcijfers van Viaplay elk jaar zien stijgen.”

Wereldkampioen Max Verstappen reageert in hetzelfde persbericht als Viaplay-ambassadeur ook enthousiast. “Ik ben erg blij dat Viaplay deze langetermijnovereenkomst met de Formule 1 heeft gesloten. Net als ik streven zij ernaar om de beste te zijn, dus we kijken ernaar uit om onze succesvolle samenwerking voort te zetten.”

Viaplay bezit de uitzendrechten van de Formule 1 sinds 2022.