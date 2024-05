Alpine stelt nieuwe technische baas aan na ondermaatse resultaten

Het Formule 1-team Alpine heeft een technisch directeur aangesteld in de hoop snel wat vooruitgang te boeken. De Fransman David Sanchez krijgt de technische leiding over de fabriek van de renstal in het Engelse Enstone.

Alpine is moeizaam gestart in het lopende seizoen. De coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly scoorden nog geen punt in het kampioenschap.

“In deze nieuw gecreëerde functie zal David toezicht houden op de technische afdeling van Enstone en de algehele verantwoordelijkheid hebben voor de prestaties, techniek en aerodynamica van het team”, aldus teambaas Bruno Famin in een persbericht. “Het is duidelijk dat de prestaties en het ontwikkelingstraject van de auto achterblijven bij onze collectieve ambities.”

De 44-jarige Sanchez werkte al eerder voor het Franse team, toen het nog onder de naam Renault meedeed in de Formule 1. Hij begon er in 2005 en was meteen betrokken bij de wereldtitel van de Spanjaard Fernando Alonso. Hij werkte daarna voor Ferrari en heel kort bij McLaren.