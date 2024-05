TT van Assen verlengt contract met MotoGP tot en met 2031

De TT van Assen heeft het contract met de MotoGP met vijf jaar verlengd. Het circuit in Drenthe is nu tot en met 2031 verzekerd van de koningsklasse van de motorsport dankzij een nieuwe overeenkomst met rechtenhouder Dorna.

Het TT-circuit maakt al vanaf het begin van het officiële wereldkampioenschap wegrace in 1949 deel uit van de kalender en is daarmee de langs bestaande race in de MotoGP. Vorig jaar was de 92e editie van de TT van Assen. Het motorsportevenement trok toen 179.000 bezoekers.

“We zijn ontzettend blij met de contractverlenging, zeker nu de MotoGP zich sterk ontwikkelt”, zei TT-voorzitter Arjan Bos in een persbericht. “Het bevestigt opnieuw onze status als een van de hoogtepunten op de MotoGP-kalender.”

Dorna maakt er geen geheim van dat de TT nog altijd een van de aantrekkelijkste haltes is in het kampioenschap. “Racen in Assen, zelfs honderd jaar nadat de eerste races hier werden gehouden, is nog steeds iets bijzonders en het wordt alleen maar beter”, roemde algemeen directeur Carmelo Ezpeleta de racebaan in Drenthe. “Het is een fantastisch, modern circuit dat ons iedere keer weer onvergetelijke races voorschotelt.”

Tegelijkertijd is ook het contract tussen Dorna en het TT-circuit voor het WK Superbike verlengd tot en met 2031. Hier is sprake van zes jaar extra. Het WK Superbike is al sinds 1992 te gast in Assen. Bij de afgelopen editie in april waren er bijna 57.000 toeschouwers.

“Het WK Superbike is voor ons een belangrijke vaste waarde op de kalender”, zegt Bos. “Door de constante interactie met de fans, jong en oud, kunnen we de interesse voor de motorsport blijven vergroten.”