Tennisster Swiatek ten koste van Keys naar finale in Madrid

De Poolse Iga Swiatek heeft zich eenvoudig geplaatst voor de eindstrijd van het sterk bezette graveltoernooi van Madrid. De nummer 1 van de wereld had in de halve finale tegen de Amerikaanse Madison Keys voldoende aan twee sets: 6-1 6-3.

Swiatek is op jacht naar haar eerste eindzege in Madrid. Vorig jaar verloor de 22-jarige tennisster in de finale in drie sets van Aryna Sabalenka uit Belarus. Sabalenka komt donderdagavond in actie tegen Elena Rybakina. In 2019 won Kiki Bertens het toernooi van Madrid.

Swiatek brak in de eerste set direct de service van de als achttiende geplaatste Keys en liep uit naar een 3-0-voorsprong. De Amerikaanse pakte vervolgens haar eerste game en liet bij een 3-1-achterstand twee breakkansen liggen. Daarna denderde Swiatek door. In set twee verloor Keys opnieuw twee keer haar opslag. De Poolse bleef op eigen service foutloos.