Indonesië organiseert WK turnen in 2025

De wereldkampioenschappen turnen vinden in 2025 plaats in Indonesië. Dat heeft de internationale gymnastiekunie FIG bekendgemaakt. De wereldtitelstrijd is van 19 tot en met 25 oktober 2025 in Jakarta.

Een jaar later zijn de wereldkampioenschappen in Nederland. Van 17 tot en met 25 oktober 2026 is Rotterdam de gaststad voor het titeltoernooi. Rotterdam kreeg het toernooi twee jaar geleden al toegewezen. In 1987 en 2010 vonden de WK ook al in Rotterdam plaats.

Dit jaar is er door de Olympische Spelen geen WK turnen.