Turnsters als zesde naar teamfinale bij EK in Rimini

De Nederlandse turnsters hebben zich bij de EK in het Italiaanse Rimini geplaatst voor de teamfinale. Elze Geurts, Lieke Wevers, Vera van Pol, Tisha Volleman en Floor Slooff kwamen in de kwalificatie tot 153,995 punten, goed voor de zesde plek. Gastland Italië plaatste zich met 165,296 als eerste voor de finale waarin de beste acht landenteams in actie komen.

In Rimini kwam Geurts tekort voor een individuele finale op het onderdeel sprong. De 29-jarige turnster kwam tot een gemiddelde van 13,033 punten en is daarmee tweede reserve voor de finale. Regerend Europees sprongkampioene Coline Devillard uit Frankrijk plaatste zich als eerste (13,983).

Wevers, die in Rimini haar internationale rentree maakte sinds de meerkampfinale bij de Olympische Spelen van Tokio, kwam alleen in actie op brug (12,933) en balk (12,800). Daarmee kwam ze op die toestellen niet in de buurt van de top acht.

De kwalificatie in de meerkamp gold direct als finale. De meerkamptitel werd gewonnen door de Italiaanse Manila Esposito (55,432). Geurts was, ondanks een val op vloer, de beste Nederlandse (50,698) op plek 23 op de ongeschoonde lijst.