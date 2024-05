Lehecka na opgave Medvedev naar halve finales in Madrid

De Tsjechische tennisser Jiri Lehecka is doorgedrongen tot de halve finales van het masterstoernooi van Madrid. Tegenstander Daniil Medvedev gaf na het verlies van de eerste set (6-4) op met een liesblessure.

De Russische nummer 4 van de wereld vroeg bij een 3-2-voorsprong een medische time-out aan en bewoog bij zijn terugkeer op de baan zeer moeizaam. Hij hield het nog even vol, maar op 4-4 werd Medvedev gebroken. Lehecka, de mondiale nummer 31, verzilverde even later zijn eerste setpunt. Medvedev hield het vervolgens voor gezien.

Lehecka versloeg eerder al Rafael Nadal en treft nu bij de laatste vier de Canadees Félix Auger-Aliassime, die helemaal niet in actie hoefde te komen in de kwartfinales. Hij profiteerde van de afmelding van de aan zijn heup geblesseerde Jannik Sinner, de nummer 1 van de plaatsingslijst.

De andere halve finale in Madrid gaat tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Rus Andrej Roeblev, die eerder in het toernooi verantwoordelijk was voor de uitschakeling van titelverdediger Carlos Alcaraz en Tallon Griekspoor.