De Nederlandse 3×3-basketbalmannen hebben zich al na twee groepswedstrijden geplaatst voor de halve finales van het tweede olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Japan. Na een zege op Puerto Rico (21-16) werd in het tweede groepsduel Litouwen met 21-18 verslagen.

Zaterdag staat voor Oranje in het laatste groepsduel met Brazilië, dat twee keer verloor, alleen nog de eerste plaats in de groep op het spel. De eerste twee landen uit de poule plaatsen zich voor de halve finales. De winnaar van de eindstrijd boekt een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Het vrouwenteam, de regerend Europees kampioen, won de eerste wedstrijd tegen Australië na verlenging met 18-16. Zij spelen zaterdag nog tegen Canada en Kenia.

De mannen en de vrouwen grepen vorige maand op het OKT in Hongkong naast hun eerste kans op plaatsing voor de Spelen. Een eventuele laatste kans volgt medio mei in het Hongaarse Debrecen.