Alcaraz meldt zich af voor masters Rome met armblessure

De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz heeft opnieuw last van een blessure aan zijn rechterarm. Hij heeft zich om die reden afgemeld voor het masterstoernooi van Rome volgende week, meldt de nummer 3 van de wereld op Instagram.

Alcaraz werd deze week als titelverdediger uitgeschakeld in de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. Hij maakte op het gravel in de Spaanse hoofdstad zijn rentree nadat hij door de armblessure niet had meegedaan in Monte Carlo en Barcelona.

De 20-jarige tennisser schrijft dat hij in Madrid opnieuw pijn voelde en dat testen hebben uitgewezen dat hij weer een spierblessure heeft. “Jammer genoeg zal ik niet in Rome kunnen spelen. Ik moet rusten om te herstellen en zo weer 100 procent pijnvrij te kunnen spelen.”

De nieuwe blessure komt op een slecht moment. Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van dit jaar, begint op 20 mei. Het is afwachten of Alcaraz tijdig fit is.