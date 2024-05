Sabalenka na zege op Rybakina opnieuw in finale van Madrid

Tennisster Aryna Sabalenka heeft voor het tweede jaar op rij de eindstrijd gehaald van het graveltoernooi van Madrid. De titelverdedigster versloeg in een meeslepende halve finale de Kazachse Elena Rybakina in drie sets: 1-6 7-5 7-6 (5).

De Belarussische nummer 2 van de wereld treft in de Spaanse hoofdstad net als vorig jaar Iga Swiatek in de finale. Toen won Sabalenka in drie sets van de huidige nummer 1 van de wereld. De Poolse versloeg eerder op de dag Madison Keys met 6-1 6-3.

De mondiale nummer 4 Rybakina begon tegen Sabalenka voortvarend en pakte de eerste set na 25 minuten en twee breaks. In de tweede set serveerde de Kazachse op 5-4 voor de wedstrijd, maar Sabalenka knokte zich terug en won drie games op rij.

De derde en beslissende set ging zonder breaks gelijk op tot 6-6, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin liep Sabalenka snel uit naar een 5-1-voorsprong. Die gaf de Belarussische niet meer uit handen, al maakte ze het nog wel even spannend.