Basketballers Knicks en Pacers naar tweede ronde play-offs

De basketballers van New York Knicks hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Aan de hand van Jalen Brunson won de ploeg met 118-115 van Philadelphia 76ers, waarmee de stand in de best-of-seven op 4-2 kwam.

Brunson tekende voor 41 punten en 12 assists. Donte DiVincenzo en OG Anunoby voegden respectievelijk 23 en 19 punten toe aan het totaal. Sterspeler Joel Embiid van Philadelphia was goed voor 39 punten en 13 rebounds.

De twee ploegen waren nog in evenwicht met 25 seconden op de klok, voordat Brunson en DiVincenzo de wedstrijd beslisten. “We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden, ook al hadden we op een gegeven moment een voorsprong”, zei Brunson bij televisiezender TNT. “We wisten dat zij zouden blijven vechten. Het maakt niet echt uit hoe je start, maar hoe je eindigt.”

De Knicks treffen Indiana Pacers in de tweede ronde van de Eastern Conference. De ploeg uit Indianapolis won de best-of-seven tegen Milwaukee Bucks met 4-2 na een ruime zege (120-98) in de zesde wedstrijd. Obi Toppin was met 21 punten de topscorer bij de Pacers.