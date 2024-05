Basketballers Mavericks naar tweede ronde play-offs NBA

Dallas Mavericks heeft ten koste van Los Angeles Clippers de tweede ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA bereikt. Met Luka Doncic en Kyrie Irving als topscorers won Dallas met 114-101 waardoor de best-of-seven serie tussen beide teams eindigde in 4-2. De volgende tegenstander van de Mavericks is Oklahoma City Thunder, dat eerder New Orleans Pelicans uitschakelde met 4-0.

Irving kwam tot 30 punten, waarvan 28 in de tweede helft. Doncic was goed voor 28 punten. De Sloveen voegde daar 7 rebounds en 13 assists aan toe en hielp zijn ploeg zo mede aan revanche op de uitschakeling door de Clippers in de eerste ronde van de play-offs in 2020 en 2021. Bij de ploeg uit LA ontbrak sterspeler Kawhi Leonard door een blessure.

Dallas verspeelde in het tweede kwart nog een voorsprong van 13 punten waarna beide ploegen bij 52-52 gingen rusten. Daarna was het vooral Irving die ervoor zorgde dat zijn ploeg weer afstand nam.

Orlando Magic voorkwam uitschakeling door een 103-96-overwinning op Cleveland Cavaliers. Daardoor werd het 3-3 en valt pas zondag de beslissing als beide ploegen elkaar treffen in Cleveland. De winnaar neemt het in de tweede ronde op tegen Boston Celtics.