Loodzware Giro begint met korte, pittige etappe naar Turijn

Twaalf Nederlandse profrenners gaan zaterdag van start in de 107e editie van de Ronde van Italië, die door de vele bergetappes als loodzwaar is bestempeld. De sprinters Fabio Jakobsen (dsm – firmenich PostNL) en Olav Kooij (Visma – Lease a bike) azen op een zege in een van de vlakke etappes. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), vorig jaar zesde, zal een goed klassement willen rijden.

De Sloveen Primoz Roglic, die vorig jaar de Giro won, ontbreekt in het deelnemersveld. De Brit Geraint Thomas, in 2023 tweede in de eindstand, start om die reden met rugnummer 1. Topfavoriet voor de eindzege is de Sloveen Tadej Pogacar.

De Giro begint zaterdag met een betrekkelijk korte, maar wel lastige etappe van 140 kilometer. De 176 renners starten in Venaria Reale en finishen in Turijn, met onderweg beklimmingen van de Superga en de Colle della Maddalena. De Giro zit dit jaar vol zware bergetappes, telt twee tijdritten en zes etappes voor de sprinters. De finish is op 26 mei in Rome.