Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar halve finales in Brasilia

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de halve eindstrijd van het Elite 16-toernooi in Brasilia bereikt. Het Nederlandse duo verloor tegen de Braziliaanse speelsters Barbara Seixas en Carol Salgado de eerste set, maar wist de partij daarna toch nog nipt te winnen: 18-21 21-19 15-13.

Stam en Schoon spelen in de halve eindstrijd tegen het als eerste geplaatste Braziliaanse koppel Ana Patricia/Duda. Twee weken geleden verloren Stam en Schoon de finale van het Elite 16-toernooi in Tepic in Mexico.