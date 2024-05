Swiatek verslaat Sabalenka na marathonpartij in finale Madrid

Tennisster Iga Swiatek heeft Aryna Sabalenka bij het WTA-toernooi van Madrid van een tweede titel op rij afgehouden. De als eerste geplaatste Poolse won in een marathonpartij van drie sets van de tennisster uit Belarus, die als tweede was geplaatst: 7-5 4-6 7-6 (7).

Swiatek verloor vorig jaar de finale in Madrid nog in drie sets van Sabalenka. Ook toen waren ze de nummer 1 en 2 van de plaatsingslijst, maar won de Belarussische met 6-3 3-6 6-3.

Het was de eerste keer sinds de finale in Madrid vorig jaar dat de twee speelsters tegenover elkaar stonden in een WTA-toernooi. Swiatek won eerder dit jaar de toernooien in Indian Wells en Doha, Sabalenka was de beste op de Australian Open. Op de WTA Finals eind vorig jaar won Swiatek in de halve finale.

In de eerste set sloeg de 22-jarige Poolse toe door op 5-5 de servicebeurt van Sabalenka te winnen en de set daarna uit te serveren. In de tweede set met breaks over en weer was het juist de drie jaar oudere Belarussische die op 5-4 de set greep. Sabalenka nam in de derde set een 3-1-voorsprong, maar de Poolse kwam weer terug. Swiatek werkte op 6-5 twee matchpoints weg en dwong een tiebreak af. Daarin benutte ze na drie uur en elf minuten haar tweede matchpoint.