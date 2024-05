Geblesseerde Sinner mist tennistoernooi in Rome

Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi van komende week in Rome. De Italiaan heeft nog te veel last van een heupblessure die hij afgelopen week in Madrid opliep. De nummer 2 van de wereldranglijst was niet in staat om daar zijn kwartfinale tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime te spelen.

De afmelding van Sinner betekent een nieuwe teleurstelling voor de organisatie van het graveltoernooi in Rome. De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz meldde zich vrijdag af met een armblessure.

Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van dit jaar, begint op 26 mei.