Geen opvolgster voor Van Vleuten in Ronde van Scandinavië

Annemiek van Vleuten krijgt dit jaar geen opvolgster als winnares van de Ronde van Scandinavië. De wielerkoers uit de WorldTour voor vrouwen gaat niet door vanwege financiële redenen, zo bevestigde de organisatie van de wedstrijd die tot 2022 door het leven ging als Ronde van Noorwegen.

De rittenkoers zou plaatsvinden van 27 augustus tot en met 1 september, kort na de Tour de France Femmes. “Maar we hebben het budget niet rondgekregen”, verklaarde de Noorse organisatie. “Er is een tekort van zo’n drie miljoen kronen (256.000 euro). Het zou onverantwoord zijn om dan toch door te gaan. We hopen in 2025 terug te keren en hebben de UCI gevraagd om de WorldTour-status te mogen behouden.”

Van Vleuten won de editie van vorig jaar. Het was haar laatste overwinning als wielerprof.