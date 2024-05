Vos wint zevende etappe in Vuelta, Vollering houdt leiding

Marianne Vos heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De 36-jarige Brabantse van Visma – Lease a Bike was op de korte steile slotklim na een rit van San Esteban de Gormaz naar Sigüenza over 138 kilometer verreweg de beste. De draagster van de groene puntentrui bleef de Amerikaanse Kirsten Faulkner en Elisa Longo Borghini overtuigend voor.

Het is voor Vos de tweede etappezege in deze Vuelta. Ze was eerder de snelste in de derde etappe.

Demi Vollering, die als vierde finishte, blijft de leidster in het algemeen klassement en ligt op koers om zondag haar eerste eindzege in de Ronde van Spanje bij te schrijven. De kopvrouw van SD Worx – Protime werd vorig jaar tweede achter landgenote Annemiek van Vleuten.

Met alleen de slotrit te gaan heeft Vollering een voorsprong van 52 seconden op de Italiaanse Longo Borghini.