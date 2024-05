Narváez klopt Pogacar en pakt eerste roze trui in Giro d’Italia

Wielrenner Jhonatan Narváez heeft de eerste roze trui in de Giro d’Italia veroverd. De 27-jarige Ecuadoraan van Ineos Grenadiers won de eerste etappe van de Ronde van Italië die ging van Venaria Reale naar Turijn over 140 kilometer. In de sprint van drie koplopers versloeg Narváez de Duitser Maximilian Schachmann en topfavoriet Tadej Pogacar uit Slovenië.

Om 13.55 uur vertrok het peloton met daarin twaalf Nederlanders voor de 107e editie van de Giro d’Italia voor een heuvelachtige rit. Al snel ontstond er een kopgroep van zes renners met daarin drie Franse renners, Lois Barré, Nicolas Debeaumarché en Lilian Calmejane, de Italianen Filippo Fiorelli en Andrea Pietrobon en Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea.

Op de klimmetjes viel de kopgroep uit elkaar. Calmejane en Ghebreigzabhier bleven het langst over. De Fransman van Intermarché-Wanty liet zijn medevluchter op de Colle Maddalena achter.

De groep met topfavoriet Pogacar volgde op zo’n halve minuut. Uit die groep moest op de beklimming Thymen Arensman lossen. In de afdaling ontsnapten zeven renners en met nog zo’n 10 kilometer te gaan haalden ze Calmejane bij.

De Italiaan Nicola Conci demarreerde uit de voorste groep en begon met ruim een halve minuut voorsprong aan de tweede beklimming van de San Vito. Pogacar versnelde erachter en had alleen Narváez en Julian Alaphilippe in zijn spoor. Bij een tweede versnelling van de Sloveen werd Conci ingerekend en bleef alleen de Ecuadoraan over. De Duitser Schachmann kon nog aansluiten.

Het drietal sprintte om de zege en Narváez bleef lang in het wiel van Pogacar om er voor de streep langs te gaan. Hij pakt na 2020 zijn tweede etappezege in de Giro. Arensman kwam binnen op meer dan twee minuten.

“Een geweldig gevoel”, zei Narváez. “In het team was gezegd dat deze etappe voor mij zou zijn en ik heb er hard voor gewerkt. Op de beklimming kon ik de beste wielrenner in de wereld volgen. Dat was heel zwaar en het doet nog altijd pijn. Maar dat maakt het een speciale overwinning.”

Narváez start zondag in het roze en dat vindt hij geweldig. “Er zijn niet zoveel kansen voor een renner als ik om de eerste roze trui te kunnen pakken.”

De Giro gaat zondag verder met een bergrit die eindigt op het Santuario di Oropa. Daar won Tom Dumoulin in 2017 de etappe.