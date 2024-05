Norris troeft in Miami Verstappen af en boekt eerste GP-zege

Max Verstappen heeft de zege in de Grote Prijs van Miami in de Formule 1 aan de Brit Lando Norris moeten laten. De 24-jarige McLaren-coureur heeft na acht tweede en zeven derde plaatsen zijn eerste GP-zege geboekt. Verstappen eindigde in de Red Bull als tweede en Charles Leclerc werd derde in de Ferrari.

Voor McLaren betekent het de eerste overwinning in een grand prix sinds Daniel Ricciardo in 2021 op het circuit van Monza won. Toen eindigde Norris als tweede. Dat was destijds de eerste zege van McLaren sinds eind 2012.

Norris had voorafgaand aan het weekend updates gekregen voor zijn McLaren, maar kon daar in de sprintrace en kwalificatie in Miami nauwelijks van profiteren. Zijn sprintrace eindigde al in de eerste bocht, doordat hij van de baan werd gereden. In de kwalificatie bleef hij steken op de vijfde plaats.

Verstappen mocht na de start van geluk spreken dat zijn teamgenoot Sergio Pérez hem op een haar na miste, nadat de Mexicaan doorschoot in de eerste bocht. De leider in de wedstrijd had daardoor meteen een gat naar de concurrentie van meer dan een seconde.

Met zijn pitstop gaf Verstappen de leiding aan Oscar Piastri in de McLaren. Toen de Australiër samen met Carlos Sainz, die tweede lag, de pits in ging, nam Norris de koppositie over. Door een crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen kwam er een safetycar op de baan. Norris kon daarvan profiteren met zijn pitstop en bleef aan de leiding.

Bij de herstart wist Norris Verstappen van zich af te houden. De Red Bull-coureur had daarna de grootste moeite om Leclerc in de Ferrari voor te blijven, waardoor Norris een marge van ongeveer twee seconden pakte op de Limburger en steeds verder uitliep.

Verstappen had eerder in de race een paaltje geraakt in een chicane, maar leek daar weinig schade aan te hebben overgehouden. Wel liet hij op de radio weten dat hij in verschillende bochten onderstuur had. Verstappen zag de achterstand op Norris ook steeds verder oplopen en slaagde er zo niet in de GP van Miami voor de derde keer op een rij op zijn naam te schrijven. Die was voor Norris in zijn 110e Formule 1-race.