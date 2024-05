Tennisser Roeblev wint masterstoernooi van Madrid

Tennisser Andrej Roeblev heeft het masterstoernooi van Madrid gewonnen. De als zevende geplaatste Rus versloeg in de finale van het Spaanse graveltoernooi Félix Auger-Aliassime uit Canada in drie sets: 4-6 7-5 7-5.

Het is de zestiende ATP-titel voor Roeblev en zijn tweede in de mastersreeks. De Rus won vorig jaar het masterstoernooi van Monte Carlo. In 2021 was hij de beste op het ATP-toernooi van Rotterdam.

Roeblev, de nummer 8 van de wereldranglijst, versloeg Carlos Alcaraz in de kwartfinales en bereikte de finale door een zege op Taylor Fritz. De Canadese tennisser hoefde niet in actie te komen in de kwartfinales door een opgave van de als eerste geplaatste Jannik Sinner. Ook zijn tegenstander in de halve finale, Jiri Lehecka, moest in de eerste set opgeven.

Auger-Aliassime won meteen de opslagbeurt van zijn Russische opponent en met een tweede break liep hij uit naar 4-1. Roeblev kwam een break terug, maar kon niet verhinderen dat de set naar zijn tegenstander ging. In de tweede set werd Roeblev steeds sterker op de opslag van zijn tegenstander. Op 6-5 kreeg hij twee setpoints en de tweede benutte hij om een derde set af te dwingen.

Auger-Aliassime had veel moeite om zijn opslagbeurten in de beslissende set te winnen. Roeblev kreeg breakpoints in de eerste, tweede en vierde servicegame, maar de Canadees werkte die allemaal weg, vooral dankzij zijn sterke service. De Rus, die zijn eigen opslagbeurten eenvoudig won, kreeg op 6-5 zijn zesde breakpoint en meteen het eerste matchpoint. Auger-Aliassime sloeg een dubbele fout en bezorgde Roeblev daarmee de titel.

Roeblev liet in het interview op de baan weten het trotst te zijn op deze titel, gezien de staat waarin hij de afgelopen dagen verkeerde. “Ik heb er geen woorden voor waar ik doorheen ben gegaan de afgelopen dagen. Ik was bijna dood, iedere dag. De laatste drie dagen heb ik nauwelijks geslapen. Heel veel dank aan de doktoren die magische dingen hebben gedaan zodat ik in staat was om te spelen.”