Vollering geeft eindzege Vuelta extra glans met tweede ritzege

Demi Vollering heeft de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen, in stijl gewonnen. De renster van wielerploeg SD Worx-Protime zegevierde in de achtste en laatste etappe. Die eindigde met een klim naar Valdesquí. Het was haar tweede ritzege.

Vollering (27) werd vorig jaar nog tweede in de Vuelta achter de inmiddels gestopte Annemiek van Vleuten. Een kleine drie maanden later won ze de Tour de France Femmes.

Riejanne Markus klom op de slotdag nog naar de tweede plaats. Daarvoor moest de Nederlandse kampioene tijdrijden van Visma – Lease a Bike 22 seconden goedmaken op de Elisa Longo Borghini. De Italiaanse gaf op de slotklim bijna een halve minuut toe op Markus, die als derde de streep passeerde achter de Française Évita Muzic.

De rit kende twee zware beklimmingen. Op de eerste bleef de Nederlandse Pauliena Rooijakkers als laatste van een kopgroep vooruit, maar kort onder de top werd ook zij ingelopen. Muzic kwam als eerste boven en pakte belangrijke punten voor het bergklassement.

Met een groep van zo’n vijftien rensters ging het daarna richting de 10 kilometer lange slotklim. Toen de weg eenmaal omhoog liep, dunde de groep uit. Vollering zat er zonder ploeggenotes, nadat de Zwitserse Marlen Reusser en de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black moesten afhaken. Maar dat gold ook voor haar concurrenten Longo Borghini en Markus.

De eerste versnelling van Vollering, iets meer dan 6 kilometer onder de top, bezorgde haar meteen een voorsprong. Achter de Zuid-Hollandse speelde zich een spannende strijd af om de tweede plaats. Markus zag dat Longo Borghini moeite had om te volgen en uiteindelijk moest afhaken. Vollering bleef buiten bereik en veroverde door als eerste boven te komen op de slotklim ook nog de bergtrui.