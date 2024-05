Turnsters sluiten EK af met zevende plek in teamfinale

De Nederlandse turnsters hebben de EK in het Italiaanse Rimini afgesloten met een zevende plek in de teamfinale. Elze Geurts, Vera van Pol, Lieke Wevers, Tisha Volleman en Floor Slooff kwamen tot 149,563 punten.

De titel ging naar de Italiaanse turnsters (164,162), die voor de derde keer het beste team van Europa waren. In 2006 en 2022 greep Italië ook EK-goud. Alleen op balk telde bij de Italiaanse ploeg een val van Angela Andreoli mee in het teamtotaal. Verder kende de ploeg, aangevoerd door Europees meerkampkampioene Manila Esposito, geen grote fouten. Voor Esposito was het haar vierde Europese titel deze week. Individueel won ze al goud in de meerkamp, op balk en vloer.

Groot-Brittannië turnde naar zilver (162,162), Frankrijk pakte het brons (158,796).

Het Oranje van bondscoach Jeroen Jacobs had zich donderdag als zesde voor de teamfinale geplaatst. Italië was toen ook het sterkste.

Vorig jaar greep Nederland nog brons bij de EK. Van die bronzen ploeg was alleen Van Pol aanwezig in Rimini. De andere vier, Sanne Wevers, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman, besloten de EK over te slaan om zich volledig te richten op de olympische kwalificaties.